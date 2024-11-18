Общество

Серый рынок смартфонов в России вырос на 30%

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами по фактам неправомерных поставок смартфонов в РФ, имеет тенденцию к увеличению, рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«За 10 месяцев 2024 года количество дел, предметом правонарушения по которым являлись смартфоны, выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 70%, а с аналогичным периодом 2022 года — более чем в шесть раз», — отметили в ФТС.

Как рассказал один из крупных участников российского рынка электроники, с начала 2022 года к концу 2024-го доля смартфонов, которые ввозятся в РФ с нарушениями налогового и таможенного законодательства, выросла с 10% до 30%.

«С 2022 года крупные партии техники и электроники завозятся по-прежнему официально дистрибьюторами c полным оформлением и оплатой НДС. А доля частных ввозов без уплаты НДС выросла до 30% объема рынка», — добавил собеседник.

По оценке МТС, по ряду позиций доля серых и контрафактных смартфонов достигает 30% в общем объеме. Наибольшую озабоченность вызывает рост контрафакта на маркетплейсах, при этом система контроля и ответственность продавцов на этих площадках зачастую номинальна, отметил гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов, пишут «Известия».

Приобретение товаров у серых продавцов чревато отсутствием гарантии качества, отсутствием инструкции на русском языке, риском приобретения неисправной или сломанной техники, утверждают в «М.Видео-Эльдорадо». В лучшем случае покупателям приходится рассчитывать на честность таких торговых точек, в худшем — заниматься решением возникающих проблем с техникой самостоятельно, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.