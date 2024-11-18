Общество

Михаил Ведерников: Налоговая служба – фундамент финансовой стабильности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной налоговой службы по региону с профессиональным праздником.

«Активно внедряя в свою деятельность цифровые сервисы и онлайн-услуги, совершенствуя форматы взаимодействия с людьми, вы обеспечиваете своевременное и полное поступление налогов в бюджеты различных уровней. Благодаря этому в Псковской области реализуются социальные программы, повышается благосостояние и качество жизни населения. Уверен, что ваш труд, преданность делу и высокий профессионализм будут и впредь служить на благо Псковской земли. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов», – написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что налоговая служба является фундаментом финансовой стабильности и социально-экономического развития Псковского региона и страны в целом.