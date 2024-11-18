Общество

8% псковичей раздражают отпуска коллег в конце декабря — опрос

8% псковичей раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

10% псковичей планируют продлить новогодние каникулы: 6% собираются взять отпуск в конце декабря, а ещё 4% — в первые рабочие дни нового года. Чем старше опрошенные, тем реже они выбирают отпуск в конце года: среди работающих до 35 лет таких 9%, а среди граждан старше 45 лет — всего 6%. Респонденты с доходом от 100 тысяч чаще тех, кто получает меньше, присоединяют отпуск или отгулы к январским праздникам.

Большинство сотрудников (52%) относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря, а 28% — даже положительно. А вот 8% выразили своё недовольство по поводу идеи сослуживцев отправиться в отпуск в конце года.

Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, продавцы, транспортники, врачи и складские работники: «Обычно в конце года интенсивные нагрузки, поэтому важно, чтобы работал каждый».