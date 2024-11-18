Общество

Следователи провели в псковских школах лекции и консультации в День правовой помощи детям

Следователи регионального следственного управления приняли участие во Всероссийском дне правовой помощи детям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям на территории Псковской области работали площадки, где представители регионального управления Следственного комитета, прокуратуры, полиции и других государственных органов Псковской области провели лекции, круглые столы, дискуссии и профилактические беседы по правовым вопросам, оказали юридические консультации в общеобразовательных школах, лицеях, центрах помощи детям, которые остались без попечения родителей, по всей области.

Офицеры поговорили со школьниками на тему законопослушного поведения, профилактики деструктивного поведения, об основных правах и обязанностях несовершеннолетних, о правовых последствиях совершения правонарушений в несовершеннолетнем возрасте, видах юридической ответственности. Особое внимание учащихся было обращено на факторы риска в сети Интернет, так как данная сеть используется и для совершения преступлений различных видов, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Также в ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению идеологии терроризма и экстремистских идей, профилактики совершения подростками правонарушений и преступлений указанной категории, разъяснены нормы уголовного права, регламентирующие ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«Следственное управление уделяет особое внимание вопросам профилактической деятельности в образовательных учреждениях, поскольку именно в юности начинает формироваться правосознание и уважительное отношение человека к праву», отметили в ведомстве.

Кроме того, в День правовой помощи детям прокурор Псковской области Андрей Мошков и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова провели совместный личный приём жителей региона по вопросам нарушения прав детей. На прием к прокурору записались 26 граждан.