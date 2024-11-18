Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Еленой Лунгу

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня депутат Псковского областного Собрания по округу №2, член комитета по законодательству и местному самоуправлению, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу расскажет об эпидситуации в регионе, работе регионального парламента и об актуальных проблемах округа №2.

Кроме того, ведущий Александр Савенко обсудит с гостьей студии, как можно решить проблему дефицита медицинских кадров в Псковской области.

Трансляция завершена