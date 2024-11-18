Общество

В Острове дети задумались о значении семьи в их жизни

В островской школе прошел социальный марафон «Моя семья - моя радость» для учеников старших классов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Детского фонда.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения Детского фонда

Подростки активно работали на интерактивных площадках марафона: рисовали генеалогическое древо, строили дом для своей семьи.

Было организовано три рабочих площадки:

«Семейные корни»;

«Дом семейных ценностей»;

«Что такое дружная семья».

На площадке «Семейные корни» дети рисовали генеалогическое дерево своей семьи, вспоминая ближних и дальних родственников.

На площадке «Дом семейных ценностей» ребята стоили семейный дом, в фундамент, стены и крышу которого закладывали ценности, без которых не получится построить крепкую семью.

А на третьей площадке дети искали ответ на вопрос: «Что такое дружная семья». Единогласно пришли к выводу, что это любовь и забота о членах семьи, совместный отдых и досуг.

Также в этот день ребята сделали для мам трогательный подарок: букет из ромашек. На каждом лепесточке дети писали добрые пожелания мамам, благодарили за любовь и заботу, признавались им в любви. Плакат покажут мамам на школьном концерте в честь Дня матери.

Марафон организовали команда сотрудников Детского фонда и специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Выездное мероприятие приурочено ко Дню матери. Проект «Моя семья» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.