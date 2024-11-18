Общество

Главврач псковской детской областной больницы провел отпуск на СВО

Главврач Псковской областной детской клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев решил провести отпуск, работая в зоне СВО. Об этом Евгений Васильев рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: личная страница Евгения Васильева «ВКонтакте»

Евгений Васильев работает на передовой вместе с экс-министром здравоохранения Иркутской области Алексеем Шелеховым.

«Алексей сказал очень правильную фразу: здесь случайных людей нет. Считаю нужным проводить отпуск именно так. Медики здесь справляются, ребята сильные, крепкие, профессионалы. Но, надеюсь, и мне удастся внести свою лепту», — сказал Евгений Васильев.

Народный фронт Иркутской области встретился с врачами во время 18-ой гуманитарной миссии в ноябре. В рамках встречи были переданы хирургические нити, купленные партнёром фонда «Всё для Победы!», Алексею Шелехову. Также были привезены в госпиталь продукты, которые были необходимы на пищевом производстве.