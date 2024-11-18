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Общество

Доля отечественных медизделий в общем объеме рынка составила 25,4%

22.11.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

За девять месяцев 2024 года в России было произведено более 263 тыс. единиц медицинского оборудования, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Среди этого объема — 4 523 аппарата для рентгеноскопии, рентгенографиии и компьютерной томографии, отметили в ведомстве.

«Согласно данным государственной статистики, производство отечественной медицинской техники показывает ежегодный планомерный рост. И по итогам 2023 года, объем промышленного производства составил почти 50 млрд рублей (2021 год — 38,6 млрд рублей, 2022 год — 43,9 млрд рублей, 2023 год — 49,9 млрд рублей, 9 месяцев 2024 года — 37,1 млрд рублей)», — добавили в министерстве.

Сегодня деятельность по производству медицинских изделий ведут 2 986 производителей. Доля отечественных медицинских изделий в общем объеме рынка по итогам 2023 года составила 25,4%, в государственных закупках — 28,5%, пишут  «Известия».

Идет процесс локализации и создаются предсерийные образцы различного высокотехнологичного оборудования, в частности мобильного комплекса лучевой терапии на основе технологии отечественного малогабаритного бетатрона, аппарата для гемодиализа, магнитно-резонансного томографа, оптического когерентного томографа для офтальмологии», — говорится в ответе на запрос редакции.

В Минпромторге добавили, что сейчас идет процесс локализации и создаются предсерийные образцы различного высокотехнологичного оборудования.

Источник: Псковская Лента Новостей
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