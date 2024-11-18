Общество

Александр Козловский: Капремонт в 2024 году затронул шесть школ в Псковской области

Каждый партийный проект, каждое направление - системно ведется и контролируется депутатами партии «Единая Россия». Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал на открытии партийной конференции регионального отделения 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Самыми значимыми для жителей в этом году были проекты по газификации, "Новая школа", "Городская среда" и "Здоровое будущее". "Новая школа" - в 2024 году капитальный ремонт проведен в шести зданиях школ. Строятся новые школы в Пскове, в Себеже и Гдове. Идет реконструкция школ в Себежском, Гдовском, Пыталовском, Печорском районах», – сказал Александр Козловский.

Установлено 38 «Парт Героя». 2 школы участвуют в проекте «Лица Героев» и 145 школ в проекте «Киноуроки в школах России».

Дошкольные учреждения Псковщины со следующего года впервые вступают в программу капремонта. Пришла очередь и колледжей - в проект допущены участники федеральной программы «Профессионалитет».

«Проект "Городская среда" – идет или уже закончено благоустройство 37 общественных пространств», – уточнил парламентарий.