Пляж, детские и спортплощадки: ТОСы Невельского округа за год реализовали пять проектов

Территориальные общественные самоуправления Невельского муниципального округа реализовали пять проектов по улучшению качества жизни в 2024 году, сообщается на личной странице главы муниципалитета Олега Майорова в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: Олег Майоров / «ВКонтакте»
«Сегодня одним из самых действенных способов реализации собственных инициатив наших граждан, направленных на улучшение качества жизни на своей территории, является территориальное общественное самоуправление (ТОС)», - написал Олег Майоров и отметил, что в Невельском муниципальном округе сейчас действуют 19 ТОСов.
В этом году полностью завершены работы в рамках реализации пяти проектов ТОС, которые стали победителями в областном и районном конкурсах в 2024 году:
Общая сумма реализованных проектов - более 1,55 миллиона рублей, из них 1,3 миллиона рублей областного бюджета и 250 тысяч районного бюджета.
«Еще раз поздравляю наших победителей, из таких местных инициатив рождаются большие дела, направленные на развитие Невельского района. Благодарю всех за активную работу», - заключил глава муниципалитета.