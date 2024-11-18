Общество

Пляж, детские и спортплощадки: ТОСы Невельского округа за год реализовали пять проектов

Территориальные общественные самоуправления Невельского муниципального округа реализовали пять проектов по улучшению качества жизни в 2024 году, сообщается на личной странице главы муниципалитета Олега Майорова в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Олег Майоров / «ВКонтакте»

«Сегодня одним из самых действенных способов реализации собственных инициатив наших граждан, направленных на улучшение качества жизни на своей территории, является территориальное общественное самоуправление (ТОС)», - написал Олег Майоров и отметил, что в Невельском муниципальном округе сейчас действуют 19 ТОСов.

В этом году полностью завершены работы в рамках реализации пяти проектов ТОС, которые стали победителями в областном и районном конкурсах в 2024 году:

ТОС «Озерное» - создание и обустройство детской игровой площадки в деревне Борки;

ТОС «Колосок» - площадка семейного отдыха в деревне Усть-Долыссы;

ТОС «Новохованский» - создание и обустройство спортивной площадки в деревне Новохованск;

ТОС «Кубок» - обустройство набережной пляжной территории в деревне Кубок;

ТОС «Надежда» - создание и обустройство спортивной площадки деревне Змеино.

Общая сумма реализованных проектов - более 1,55 миллиона рублей, из них 1,3 миллиона рублей областного бюджета и 250 тысяч районного бюджета.

«Еще раз поздравляю наших победителей, из таких местных инициатив рождаются большие дела, направленные на развитие Невельского района. Благодарю всех за активную работу», - заключил глава муниципалитета.