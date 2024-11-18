Общество

Алла Маркина: Истинная красота и уверенность не зависят от стоимости наряда

Главное в конкурсе красоты - это не цена платья, а энергия, которую участницы излучают на сцене. Об этом на онлайн-брифинге «Талантливы и красивы» в пресс-центре ПЛН рассказала президент фонда «Планета женщин», директор проектов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина.

Алла Маркина отметила значимость внутренней энергии и уверенности в себе для успеха на конкурсах красоты, подчеркнув, что не имеет значения, сколько стоит платье, которое носит участница. Гостья студии пояснила, что существует множество доступных способов создать красивый и запоминающийся образ, независимо от бюджета.

«Иногда можно купить платье на WildBerries и обыграть его так, что никто не догадается о его цене. Неважно, потратила девушка 7 тысяч рублей или 147, главное — это энергия, которую она излучает», — пояснила Алла Маркина.

По словам президента фонда «Планета женщин», успешные участницы конкурсов понимают, что истинная красота и уверенность не зависят от стоимости наряда. Важнее всего — это внутреннее состояние и готовность работать над собой.