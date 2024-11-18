Онлайн-брифинг с участием титулованных гостей большого финала фестиваля «Мисс и Миссис Псков». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга «Талантливы и красивы», который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Участие в онлайн-брифинге приняли титулованные гости большого финала фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024», который уже завтра состоится в спортивно-развлекательном центре «Простория»:
Алла Маркина - президент фонда «Планета женщин», директор «Миссис Россия» и «Миссис Москва»,
Ольга Чернявская – Гран-при «Миссис Москва 2024»,
Анна Грунина – Миссис Россия Земной шар 2024,
Галина Бубнова – Гранд-королева планеты, королева музыки,
Наталья Пегова – гранд-королева России,
Лариса Чудакова – Гран-при «Миссис Москва».