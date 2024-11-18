Общество

Онлайн-брифинг с участием титулованных гостей большого финала фестиваля «Мисс и Миссис Псков». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга «Талантливы и красивы», который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Участие в онлайн-брифинге приняли титулованные гости большого финала фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024», который уже завтра состоится в спортивно-развлекательном центре «Простория»: