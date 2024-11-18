Общество

Закрытый показ короткометражного фильма о Псковских партизанах состоялся 22 ноября

Псковская команда «Инсайт Люди» 22 ноября в Доме молодежи провела закрытый показ своей новой работы — короткометражной картины «Подкова», посвящённой героям тыла Псковской губернии времён Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фильм рассказывает историю, вдохновлённую стихотворением Самуила Маршака, однако в отличие от оригинала, герои здесь не терпят поражение. Зрители погружаются в атмосферу партизанской жизни Псковской губернии периода войны, параллельно наблюдая за работой местных кузнецов как в наши дни, так и во времена военных действий.

Особое внимание уделено роли партизан в борьбе против окупантов. В одной из финальных сцен зрителям представлены данные о том, что на территории Псковской области действовали 29 партизанских бригад, объединяющих около 57 тысяч человек. В марте 1942 года из партизанского края в осаждённый Ленинград был отправлен обоз с продуктами питания, весом почти 40 тонн.

«В рамках этого сюжета мы рассказываем небольшую историю о жизни псковских партизан в период оккупации Псковской области, и как они внесли свою очень большую весомую лепту в поддержку Ленинграда, в борьбу на территории Псковского края», - рассказал руководитель регионального отделения «Инсайт Люди» Антон Манихин.

Подготовка к съёмкам заняла 2 месяца, а сам сюжет снимали 2 полных дня. В создании фильма принимали участие резиденты «Инсайт Люди», члены регионального отделения АНО «Волонтёры Победы». Партнёрскую поддержку оказали универсальная спортивная школа «Олимп», гостевой хутор «Кустурица» и конный клуб «Первая лошадь». Спонсорами проекта выступили АО «Псковский Хлебокомбинат» и ресторан «Карл Фридрих».

«И самым главным героем у нас являются не солдаты, не немец, который у нас там есть, не партизаны, а маленькие дети, девочки, которые выполняют такое небольшое задание, поручение в рамках нашего небольшого сюжета.

И это лишний раз подчеркивает то, что жизнь не останавливается и идет, и все, что происходит здесь и сейчас, она является реально маленьким, важным, очень большой картиной. И все взаимосвязано. И естественно, что мы отдаем дать очень большую людям, которые внесли свой вклад в победу и в помощь другим, которые были в труппу. То есть там это большой и очень сильный подвиг совершили партизаны», - заключил Антон Манихин.

Открытая демонстрация фильма запланирована на 25 ноября 2024 года. Короткометражный метр выпустят на площадке ВКонтакте.