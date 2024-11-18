Общество

Почти 50% жителей Псковской области решили найти подработку перед Новым годом - аналитика

Аналитика соискательской активности и опрос, проведенный hh.ru в начале IV квартала 2024 года, показывает, что сразу 48% респондентов из Пскова находятся в поиске подработки плюсом к основному заработку. Всего 10% опрошенных в регионе скорее не рассматривает поиск дополнительного заработка, еще 3% не определились понадобится ли им «шабашка» перед праздниками. А вот не нужны деньги плюсом к зарплате трети или 32% опрошенных жителей. При этом у 6% подработка уже есть.

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В преддверии праздников и Нового года больше других доп. заработок настроены получить работники салонов красоты и фитнес-индустрии – сразу 60% представителей этой сферы заявили, что будут искать подработку в ближайшие недели.

Работники общепита, транспорта и обслуживания тоже не остались в стороне – каждый третий представитель этих сфер хочет найти дополнительный заработок. Кроме того, 29% работников медицинской сферы, 33% работников науки и образования тоже хотят подзаработать, судя по данным опроса.