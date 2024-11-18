Общество

Третий региональный форум работающей молодежи Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Третий региональный форум работающей молодежи Псковской области стартовал в Пскове сегодня, 23 ноября.

На площадке форума собрались порядка 90 человек – представителей работающей и учащейся молодежи в возрасте до 35 лет. В рамках образовательной программы молодые специалисты, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты посетили лекции, тренинги, стали участниками открытого диалога «Возможности работающей молодежи в регионе».

Подробнее о первом дне молодежного форума – в фоторепортаже Анны Тягуновой.