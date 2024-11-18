Общество

Психолог объяснила, как справиться с тревогой

Человек старается организовать свой досуг и активно проводить свободное время, но ментальная нагрузка присутствует и во время отдыха, считает психолог Екатерина Тур. Она рассказала, почему так происходит и как повысить качество жизни.

«Мы постоянно находимся в некой форме колеса, в котором бежим вперед, и наш беспокойный мозг полностью управляет этим процессом, поскольку его основная задача − обеспечить наше эффективное выживание в той среде, в которой мы выросли и в которой живем сейчас. Специфичность нашей внешней информационной среды работает таким образом, что мы постоянно находимся в колесе этой рутины и все меньше волнуемся о том, что на самом деле чувствуем, на каком уровне сегодня находится наше счастье. При этом мы постоянно думаем о работе, о зарплате, о будущем, о детях, о коте, то есть обо всем, но только не о себе, что очень опасно», − считает Екатерина Тур.

По мнению психолога, таким образом нарушается работа дофаминовой системы, отвечающей за формирование зависимостей.

«Это может быть контент-зависимость от постоянного пребывания в социальном пространстве интернета, когда мы листаем ленту, пытаясь найти плохие новости, чтобы подпитать тревожный мозг. Иногда это выливается в потребность специально смотреть тяжелые видео или фильмы ужасов, чтобы попытаться сбросить этот стресс. А иногда тело приходит к нам на "помощь" и устраивает панические атаки − это вегетативный невроз, высшая форма тревоги, которую тело больше не может выносить. Еще это может проявляться в виде бессонницы, головных болей, напряжения, выгорания, постоянного чувства усталости и разбитости», − предупредила Екатерина Тур.

Для снятия тревожности необходимо учиться нарабатывать навыки ауторегуляции – психогигиену, когда человек настолько развит, что способен сам себя восстанавливать, пишет радио Sputnik .

«Работа со стрессом наиболее ярко и явно нам показывает, что никто, кроме самого человека, не в силах справиться с его тревогой. Да, мир тревожный, но человек может с этим справиться, лишь стоит только развить у себя новый навык − навык осознанности. Это развитие навыков ауторегуляции, когда вы при помощи вашего осознания в моменте снижаете уровень тревоги. Сегодня одним из лучших инструментов для такой работы со стрессом являются инструменты психологической и психотерапевтической практики. Разумеется, у данного метода должны быть оценки эффективности, опубликованные в научных журналах. Все остальное является обычным инфоцыганством», − считает Екатерина Тур.

По ее словам, можно использовать любые медитации, включая обыкновенную музыку вечером перед сном и, конечно, не стесняться обращаться к специалистам.

«Когда вы чувствуете, что вам нужна дополнительная помощь, обращайтесь к психологу или психотерапевту, потому что в целом работа в психосоматике и в психологии строится на трех китах: сначала мы обращаемся к врачу, второе − работа с психологом или психотерапевтом, и третье − это как раз психогигиена, то есть развитие навыков ауторегуляции − я управляю собой, я управляю своим стрессом, я управляю качеством своей жизни», − заключила Екатерина Тур.