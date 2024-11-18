Общество

День матери отмечается 24 ноября

День матери отмечается в России сегодня,24 ноября, в последнее воскресенье осени. Праздник утверждён указом президента Российской Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства».

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Символом Дня является незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о близких.

С каждым годом День матери становится всё популярнее в российском обществе. И это замечательно, ведь сколько бы хороших и добрых слов мы не говорили своим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.