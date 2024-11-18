Общество

Итоги третьего регионального форума работающей молодёжи подвели в Пскове

Торжественное закрытие третьего регионального форума работающей молодёжи Псковской области состоялось в Пскове сегодня, 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева/ ПЛН

На протяжении двух дней порядка 90 участников из 18 муниципалитетов региона проходили образовательную программу на базе Дома профсоюзов и Дома молодежи. Молодые специалисты посещали экспертные лекции, тренинги, интерактивные площадки, а также участвовали в открытом диалоге «Возможности работающей молодёжи в регионе» с председателем Псковского областного совета профсоюзов Игорем Ивановым и директором регионального Центра молодежи и общественных инициатив Алесей Михачевой.

Игорь Иванов вручил сертификаты каждому участнику мероприятия, среди которых Наталья Нестерович, Ирина Захарова, Владимир Богданов, Дарья Денисова и другие гости. По итогам внутрифорумного конкурса в социальных сетях среди членов профсоюза победу одержала Екатерина Иванова.

«Благодарю каждого здесь присутствующего за участие! Надеюсь, вы получили заряд позитивной энергии, знания. Всех люблю! Всех благ!» - заключил председатель Псковского областного совета профсоюзов.

Организатором мероприятия выступил Псковский областной совет профессиональных союзов при участии правительства Псковской области, регионального комитета по молодёжной политике, областного комитета по труду и занятости и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.