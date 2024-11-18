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Общество

Псковская команда КВН «Камбаламба» готовится к финалу Центральной Лиги «НЕВА»

24.11.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Финал Центральной Лиги «НЕВА» МС КВН пройдёт в Санкт-Петербург 28 ноября. Команда КВН «Камбаламба», представляющая город Псков, уже приехала в город Санкт-Петербург, где с 22 ноября стартовали редактуры. Команда готовится сыграть 4 конкурса: Приветствие, разминка с вопросами от жюри, коллаборация со звездой и музыкальный финал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили участники команды КВН «Камбаламба».

Фото: Центральная Лига «НЕВА» МС КВН/ сообщество ВКонтакте

В случае победы в финале, на которую нацелена команда, «Камбаламба» получит возможность поехать на фестиваль КВН в Сочи и поборется за право представлять город Псков в эфире КВН на первом канале.

На данный момент, команда активно занимается набором болельщиков из Пскова и Санкт-Петербурга. Для псковских зрителей команда подготовила бесплатный трансфер на игру. Всю информацию и сами билеты можно получить в сообществе ВКонтакте «Камбаламба»

Теги: #регион60 #КВН
Источник: Псковская Лента Новостей
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