Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024

Большой финал конкурса «Мисс и Миссис Псков 2024» прошел в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Для конкурса «Мисс Псков» этот год стал юбилейным, так как это был 20 сезон. «Миссис Псков» выбирали в 14 раз. В финале фестиваля за главные титулы сражались 33 участницы, из которых 22 в категории Мисс.
Гостями фестиваля стали делегации титулованных королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода и других городов. Все они приняли участие в королевском дефиле на сцене.
В жюри 20-го сезона «Мисс Псков» и 14 сезона «Миссис Псков»:
- Миссис Россия 2024 гран-при, Миссис Псков 2019 - Кристина Ларченко;
- Королева Северо-Запада 2024, Миссис Псков 2020 - Алена Силина;
- Мисс Псков 2023 — Лиана Васильева;
- Президент федерации материнства и детства «Планета женщин», директор конкурсов Мисс и Миссис Россия — Алла Маркина;
- Первая Вице-Миссис Россия 2024, Миссис Псков 2023 - Евгения Морозова;
- Действующая Миссис Россия — Людмила Рожнева;
- Популярный артист — МС ЖАН;
- Звездная чета — Алексей и Мария Дорохины;
- Вторая Вице-Мисс Московская красавица 2023, Мисс талант Москва 2023 — Дарья Колесникова;
- Гран-при Миссис Россия 2019, Миссис Великий Новгород 2019 — Елена Пупова;
- Миссис Россия Земной шар — Дарья Захарова.
Титул Миссис Псков 2024 завоевала 35-летняя Елена Луговая, а Мисс Псков 2024 стала Ирина Волкова.
В топ-5 категории Мисс также вошли:
- Валерия Иванец — Третья Вице-Мисс Псков 2024;
- Кира Христенко — Вторая Вице-Мисс Псков 2024;
- Вероника Егорова — Первая Вице-Мисс Псков 2024;
- Мисс Псков гран-при — Кристина Нетесова;
- Мисс Псковская область — Екатерина Тутова.
В топ-7 категории Миссис представлены:
- Аиша Григорьева в номинациях Третья вице-Миссис Псков 2024 и абсолютная королева 2024;
- Наталия Сироткина — Вторая вице-Миссис Псков 2024;
- Сабина Павликова — Первая вице-Миссис Псков 2024;
- Анастасия Белим — Миссис Псков 2024 гран-при;
- Ольга Перог — Миссис Псковская область 2024;
- Алина Чуприна — Миссис Псков 2024 сайз плюс;
- Светлана Матвеева — Миссис Псков 2024 классик.
Торжественное мероприятие закончилось праздничным фейерверком из конфетти.