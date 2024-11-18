Общество

Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024

Большой финал конкурса «Мисс и Миссис Псков 2024» прошел в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Для конкурса «Мисс Псков» этот год стал юбилейным, так как это был 20 сезон. «Миссис Псков» выбирали в 14 раз. В финале фестиваля за главные титулы сражались 33 участницы, из которых 22 в категории Мисс.

Гостями фестиваля стали делегации титулованных королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода и других городов. Все они приняли участие в королевском дефиле на сцене.

В жюри 20-го сезона «Мисс Псков» и 14 сезона «Миссис Псков»:

Миссис Россия 2024 гран-при, Миссис Псков 2019 - Кристина Ларченко;

Королева Северо-Запада 2024, Миссис Псков 2020 - Алена Силина;

Мисс Псков 2023 — Лиана Васильева;

Президент федерации материнства и детства «Планета женщин», директор конкурсов Мисс и Миссис Россия — Алла Маркина;

Первая Вице-Миссис Россия 2024, Миссис Псков 2023 - Евгения Морозова;

Действующая Миссис Россия — Людмила Рожнева;

Популярный артист — МС ЖАН;

Звездная чета — Алексей и Мария Дорохины;

Вторая Вице-Мисс Московская красавица 2023, Мисс талант Москва 2023 — Дарья Колесникова;

Гран-при Миссис Россия 2019, Миссис Великий Новгород 2019 — Елена Пупова;

Миссис Россия Земной шар — Дарья Захарова.

Титул Миссис Псков 2024 завоевала 35-летняя Елена Луговая, а Мисс Псков 2024 стала Ирина Волкова.

В топ-5 категории Мисс также вошли:

Валерия Иванец — Третья Вице-Мисс Псков 2024;

Кира Христенко — Вторая Вице-Мисс Псков 2024;

Вероника Егорова — Первая Вице-Мисс Псков 2024;

Мисс Псков гран-при — Кристина Нетесова;

Мисс Псковская область — Екатерина Тутова.

В топ-7 категории Миссис представлены:

Аиша Григорьева в номинациях Третья вице-Миссис Псков 2024 и абсолютная королева 2024;

Наталия Сироткина — Вторая вице-Миссис Псков 2024;

Сабина Павликова — Первая вице-Миссис Псков 2024;

Анастасия Белим — Миссис Псков 2024 гран-при;

Ольга Перог — Миссис Псковская область 2024;

Алина Чуприна — Миссис Псков 2024 сайз плюс;

Светлана Матвеева — Миссис Псков 2024 классик.

Торжественное мероприятие закончилось праздничным фейерверком из конфетти.