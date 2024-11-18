Общество

Борьба с гололёдом в Великих Луках: городские службы приступили к обработке улиц

В Великих Луках началась активная борьба с последствиями «температурных качелей», которые привели к образованию гололёда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Рано утром городские службы приступили к противогололёдной обработке улично-дорожной сети.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, таким как автобусные остановки, тротуары, дорожки, лестницы и частный сектор. Для обработки используется пескосоляная смесь, которая применяется как механизированным способом, так и вручную. Дороги обрабатываются солью.

Городские власти напоминают собственникам и руководителям организаций всех форм собственности о необходимости своевременной обработки от гололёда закреплённых территорий. Особое внимание следует уделить социальным объектам.