«Постскриптум»: «Орешник», работа над бюджетом и единый способ избрания глав. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 ноября.
Основные темы, которые обсудили ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Напряжение растет: в ответ на применение ударов вглубь России Минобороны ответило баллистическим «Орешником».
- Федеральный готов, региональный и местный верстаются – идет активная работа над бюджетами.
- Под одну гребёнку: муниципальные образования области инициировали законопроект о едином способе избрания глав.
- ФК «Псков» реструктуризируют – что дальше? Нет ясности в вопросе.
Подробно о политике поговорили с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.