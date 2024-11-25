Общество

«Школа добровольца» прошла в псковском Доме молодежи

«Школа добровольца» прошла в Доме молодежи Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ресурсном центре поддержки добровольчества, «Школа добровольца 5.0» была посвящена одной из самых актуальных тем современности — инклюзивному волонтёрству. В мероприятии приняли участие 30 человек.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Программа школы включала несколько образовательных блоков и разнообразные мероприятия, направленные на развитие навыков взаимодействия между участниками. Особое внимание было уделено лекциям на тему инклюзивного волонтерства.

Приглашенные спикеры провели для участников лекции о работе с несовершеннолетними маломобильными гражданами, рассказали об инклюзивном подходе в добровольчестве, действующих волонтерских проектах в Псковской области и волонтерстве в сфере родственного ухода.

Специалисты также подготовили для ребят квиз на тему добровольчества и инклюзивного волонтерства.

Участники «Школы добровольца» получили ценные знания и навыки, которые помогут им в дальнейшей волонтёрской деятельности, отметили в центре.