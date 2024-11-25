Общество

Фильмы осужденных посмотрели в псковских учреждениях УФСИН

В рамках взаимодействия с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым в учреждениях областного УФСИН для отбывающих наказание организованы показы конкурсных работ – призёров XI Всероссийского кинофестиваля экранного творчества осужденных «Надежда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Это ежегодное мероприятие организовано Федеральной службой исполнения наказаний, её территориальным органом и омбудсменом Челябинской области. Цель — способствовать развитию правового сознания у людей, отбывающих наказание, а также профилактике правонарушений. Киноискусство станет инструментом для формирования у них навыков социального поведения. Кроме того, одной из задач является воспитание у общества толерантного отношения к осуждённым.

Зрителям были представлены короткометражные фильмы, занявшие по итогам кинофестиваля призовые места: «Своих не бросаем», «Комарик», «Герой нашего времени». После каждого сеанса состоялись обсуждения, где каждый мог высказать свои мысли и чувства по поводу увиденного.

Организация просмотров в исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области направлена на повышение эффективности воспитательной работы с отбывающими наказание, развитие культурно-нравственных качеств, объединение усилий в ресоциализации и социальной адаптации осужденных после освобождения, добавили в ведомстве.