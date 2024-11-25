Общество

Псковичи выступили на всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи Движения Первых

Команда Псковской области заняла шестое место на всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи, организованном Движением Первых и Российским Красным Крестом. Мероприятие состоялось в Саранске и собрало более 500 участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Движение Первых Псковской области

Псковскую область представила команда-победитель регионального этапа проекта «Первая помощь» из центра «Патриот». В состав команд из 85 регионов страны вошли школьники и студенты СПО от 14 до 17 лет, их педагоги и наставники.

В течение дня ребята состязались в трех направлениях. Они проходили тестирование на знание основ оказания первой помощи, демонстрировали практические умения — им предстояло провести сердечно-легочную реанимацию, оказать первую помощь при частичной и полной непроходимости дыхательных путей, носовом кровотечении, привести «пострадавшего» в восстановительное положение. Правильность выполнения данных ситуативных заданий оценивало экспертное жюри.

Кроме того, участники продемонстрировали свои умения в области оказания первой помощи в экстренной ситуации. В этом году организаторы смоделировали чрезвычайное происшествие в поезде. Участники оказывали «пострадавшим» первую и психологическую помощь и демонстрировали навыки слаженной работы в команде.