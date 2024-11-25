Общество

Пешеходный мост через протоку между озерами строят в Усвятах

Пешеходный мост через протоку между озерами Городечное и Усвятское строят в посёлке Усвяты. Об этом сообщил глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Петров / «ВКонтакте»

«Сегодня состоялась рабочая встреча с подрядчиком, осуществляющим строительство пешеходного моста через протоку между озерами Городечное и Усвятское в посёлке Усвяты. На месте обсудили рабочие моменты», - рассказал глава.

В настоящее время идут подготовительные работы. Окончание работ планируется осенью 2025 года. Общая протяженность участка строительства с подходными путями - 450 метров. Протяжённость самого моста - 141 метр.