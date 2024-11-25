Общество

Африканские абитуриенты подали 14 тысяч заявок в российские вузы

Большинство заявок на обучение в российских вузах из стран Африки подают абитуриенты из Алжира, Анголы, Египта, Мали и Чада . Об этом сообщили в Россотрудничестве.

Чаще всего для учебы выбирают направления «Лечебное дело», «Экономика» и «Программная инженерия». Во время отборочной кампании на 2024-2025 учебный год было подано более 14 тыс. заявок от африканских кандидатов, конкурс составил 2,7 человека на место, рассказали в ведомстве.

В октябре 2024 года стартовал первый этап отбора иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников на обучение по квоте уже на следующий учебный год. На этот учебный год гражданам африканских стран была выделена квота в более чем 4,7 тысяч бюджетных мест — это на уровне прошлого года, сообщили в Минобрнауки. На следующий учебный год африканским странам выделено более 4,8 тысяч мест.

«Ежегодное увеличение квотных мест для стран Африки свидетельствует о заинтересованности иностранных абитуриентов в получении российского образования», — заявили в министерстве.

В пресс-службе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) сообщили, что фиксируют рост числа абитуриентов из Африки, пишут «Известия».

«В этом году в РУДН на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры поступили 733 человека, это на 205 больше, чем в 2023 году», — сказали там.

В вузе указали, что среди африканских абитуриентов востребованы также направления «Международные отношения», «Нефтегазовое дело», «Фармация», «Агрономия» и «Экология и природопользование».