Общество

Россия инвестирует 13,3 млрд рублей в цифровизацию статистики к 2030 году

Власти планируют объединить разрозненные базы данных многочисленных ведомств в одну. В реформирование госстатистики в России к 2030 году планируется вложить 13,3 млрд рублей. Это следует из предварительной версии федерального проекта «Государственная статистика».

Большую часть этих средств — почти 8 млрд рублей — планируется потратить на создание «Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП). На вторую по размеру статью расходов — развитие информационных систем Росстата — чуть более 4,2 млрд рублей. Эти средства предназначены для развития софта и «железа» для обмена данными между Росстатом и другими ведомствами. На третью — разработку методологии расчета статистической информации на основе больших данных — предполагается направить чуть более 600 млн рублей.



По замыслу разработчиков документа, эти инвестиции из федерального бюджета приведут к тому, что к 2030 году все статистические данные в РФ начнут вноситься в систему Росстата в автоматическом режиме. При этом вся передаваемая информация будет соответствовать единому стандарту. А количество данных, которые при передаче статистикам разные ведомства должны фактически дублировать, может сократиться почти на треть, указывает источник, знакомый с чиновниками нескольких ведомств. По его мнению, все это должно сделать российскую государственную статистику не только более точной, но и более оперативной, пишут «Известия».



В Росстате заявили, что ЦАП станет единой системой, в которой будет предусмотрен не только сбор всех показателей, но и централизованное распространение статинформации.

Такая база позволит принимать на ее основе более качественные и оперативные решения и не закупать недостающие данные у иностранных консалтеров, отмечают эксперты.