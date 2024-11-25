Общество

В России спрос на самозанятых вырос на 28%

Согласно представленным данным, популярность самозанятости продолжает расти среди российских компаний. За первые 11 месяцев 2024 года было размещено свыше 216 тысяч вакансий, где работодатели выразили готовность работать с самозанятыми гражданами. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В частности, наибольший рост числа вакансий для самозанятых был зафиксирован в Вологодской области Северо-Западного федерального округа (СЗФО) — здесь количество предложений увеличилось на 75%. Санкт-Петербург, как и прежде, удерживает лидерство по числу вакансий для самозанятых в регионе, предлагая около 20 тысяч проектов с начала года. Однако стоит отметить, что в Ленинградской области наблюдается небольшое снижение интереса со стороны работодателей к данной категории работников — число вакансий уменьшилось на 3%.

Что касается уровня доходов, то в СЗФО наиболее привлекательные предложения для самозанятых наблюдаются в Ленинградской области, где средняя зарплата составляет порядка 90 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель чуть ниже — 86,6 тысячи рублей. На общероссийском уровне самыми высокими доходами могут похвастаться самозанятые в Москве (более 100 тысяч рублей), Московской области (около 99,7 тысяч рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (91,8 тысячи рублей).