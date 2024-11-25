Общество

50% псковичей поддерживают запрет езды на электросамокатах до 16 лет – опрос

Введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет поддерживает каждый второй пскович, а среди родителей — 6 из 10. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В настоящее время управлять электросамокатом можно с 14 лет, однако Минтранс планирует запретить детям младше 16 лет пользоваться СИМ. Согласно опросу, каждый второй пскович (50%) одобряет введение такого возрастного ограничения: «Очень невнимательные, опасно едут, не уступают». Каждый четвертый (24%) предлагает увеличить допустимый возраст до 18 лет: «Все-таки молодые люди 18 лет и старше более ответственные». 13% проголосовали против, еще 13% затруднились с оценкой инициативы: «В любом возрасте есть нарушители».

Женщины активнее мужчин выступают за запрет езды на электросамокатах до 16 лет (53% против 47%). Псковичи моложе 35 лет наиболее категоричны: 44% одобряют запрет езды до 16 лет, еще 32% выступили за повышение возрастного ценза до 18 лет.

Что же думают родители подростков о введении подобных ограничений: 60% поддержали инициативу в ее нынешнем виде, еще 23% выступили за увеличение допустимого возраста до 18 лет.