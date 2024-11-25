Общество

Псковский школьник вошел в число победителей первого этапа всероссийского конкурса «Наука. Территория героев»

Псковский школьник Тимофей Ковалев вошел в число победителей первого этапа всероссийского конкурса «Наука. Территория героев». Список победителей из разных регионов страны размещен на сайте конкурса.

Научно-популярный конкурс для школьников и студентов направлен на популяризацию сферы науки и технологий среди молодежи и подростков и освещение деятельности научных организаций и ученых. Он состоит из трех отборочных этапов, полуфинала и финала.

На первом этапе участники выполняли разные тестовые задания - квизы на тему космоса, авиации и самолетостроения, метрополитена и транспорта. Для участия предлагалось три направления: «Научный фан», «Научный интерес» и «Научные устремления».

Как рассказал Псковской Ленте Новостей Тимофей Ковалев, он выбрал направление «Научный фан» и по итогам первого этапа вошел в топ-10 в этом направлении и в общем рейтинге.

«Я узнал о конкурсе из соцсетей. На победу не рассчитывал, и очень удивился , что сумел набрать большое количество баллов. Решил поучаствовать потому, что было интересно. Многие вопросы выходили за рамки школьной программы. Кроме того, были квизы на разные темы. Некоторые тесты проходили в формате игр. Было интересно», - сообщил школьник.

Тимофей продолжит участие в конкурсе и надеется выйти в полуфинал.

Отметим, что Тимофей Ковалев учится в 10-м классе Псковского технического лицея. Школьник не первый раз становится призером престижных конкурсов для школьников и студентов. В этом году школьник стал призёром всероссийского конкурса «Научная вселенная». Также Тимофей стал единственным учащимся Псковской области, который прошёл отбор на участие в образовательной программе в центре «Океан», организатором которой является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.