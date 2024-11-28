Общество

Псковичи передали 40 единиц оружия для нужд военнослужащих

На сегодняшний день жители Псковской области с помощью сотрудников Росгвардии передали для нужд военнослужащих 40 единиц охотничьего оружия, а также боеприпасы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии обеспечивают переоформление гражданского оружия для воинских частей, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения.

Чтобы направить огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и боеприпасы в Минобороны, необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Прием оружия и патронов к нему у граждан проводят на основании соответствующего договора.