Общество

Артур Гайдук: Мы рискуем вообще лишиться службы скорой помощи

Псковская область рискует лишиться службы скорой помощи, заявил руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на 39-ой сессии Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Несколько дней назад я встречался с коллективом скорой помощи. Я знал, что там не все хорошо, но это повергло меня в шок», - поделился лидер реготделения партии «Яблоко».

Депутат рассказал, что в 90-е годы на станции работали в соотношении 1 машина на 10 тысяч человек, в Пскове тогда была 21 машина.

Все 90-е годы ситуация сохранялась такой, а после началась текучка кадров, отметил депутат.

«Огромная нагрузка, маленькая зарплата, пропали спецбригады, но начала расти администрация больниц. Сейчас ни о каких 16 машинах не идет речь, работает 6-8 линейных скорых, бывает, работают 5 машин. Если в районе нет свободной машины, то она едет из Пскова. Скорая просто не успевает отрабатывать вызовы», - подчеркнул лидер фракции.

Суточная норма вызовов для бригады - около 8,5. Количество скорых должно быть такое, чтобы в пиковые моменты все вызовы можно было бы отработать. «У нас почти не осталось линейных врачей. Если отток кадров не прекратится, то мы рискуем вообще лишиться службы скорой помощи», - заключил Артур Гайдук.