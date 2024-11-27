Общество

Квоты для приема на работу несовершеннолетних, детей-сирот и бывших заключенных ввели в Псковской области

Закон Псковской области «Об отдельных вопросах в сфере занятости населения на территории Псковской области» приняли на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Закон разработан в целях реализации положений федерального закона о занятости населения в Российской Федерации.

Устанавливаются полномочия в сфере занятости населения Псковского областного Собрания депутатов, губернатора Псковской области, правительства Псковской области, исполнительного органа Псковской области, осуществляющего полномочия в сфере занятости населения (комитета по труду и занятости Псковской области), органов службы занятости Псковской области.

Предусматриваются дополнительные меры государственной поддержки в виде квоты для приема на работу следующих категорий граждан:

несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет;

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лиц, которые относились к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в течение одного года после окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования;

лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в течение первых трех лет после освобождения.

Законом предлагается также признать утратившим силу закон Псковской области об отдельных вопросах в области содействия занятости населения в Псковской области.

Инициатором законопроекта выступает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.