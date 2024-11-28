Общество

Мультимедийный спектакль, посвященный 80-летию Великой Победы пройдет в нескольких муниципалитетах региона в 2025 году

Заседание организационного комитета «Победа» прошло в правительстве Псковской области сегодня, 28 ноября. Об этом губернатор региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Псковская область одна из первых открыла центр подготовки международного волонтерского конкурса «80-летие Победы». Центр станет площадкой для обучения по единому стандарту добровольцев, которые будут сопровождать мероприятия по сохранению памяти.

На заседании Михаил Ведерников отметил, что особое внимание будет уделено Идрицкому поселению, в том числе мемориальным комплексам, инфраструктуре.

«Уверен, что в юбилейный год многие жители нашей страны и республики Беларусь захотят познакомиться с местом зарождения Знамени Победы. Для нас это честь и особая ответственность», - подчеркнул Михаил Ведерников.

На областном уровне готовится мультимедийный спектакль «80-летие Великой Победы», показ которого состоятся на стенах псковского кремля, в Великих Луках и Опочке.

Основные мероприятия в 2025 году будут ориентированы социальную и медицинскую поддержку ветеранов. По поручению президента РФ до 1 апреля 2025 года всем ветеранам будут вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Состоятся и традиционные мероприятия:«Курган дружбы» в Себежском районе, реконструкция «Прорыв линии Пантера» в Островском районе, межрегиональный книжный форум «Русский запад», военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион», кинофестиваль «Западные ворота».

Особое внимание так же будет уделено реставрации, ремонту и благоустройству воинских захоронений во всей области.