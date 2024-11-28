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Общество

Кибербезопасники назвали главные уязвимости логистических компаний

29.11.2024 09:33|ПсковКомментариев: 0

Слабое программное обеспечение стало одной из основных уязвимостей транспортно-логистических компаний за три квартала 2024 года, сообщили эксперты компании «Нейроинформ», которые специализируются на анализе и оценке киберрисков.

Одной из самых распространенных уязвимостей в этом году стала небезопасная прямая ссылка на объект (IDOR, Insecure Direct Object Reference). Это ссылка, которая содержит, например, конкретный номер товара или личного кабинета пользователя — меняя ее элементы, можно войти и иные, казалось бы, закрыты для «входа с улицы» страницы и получить скрытую информацию.

«С помощью такой ссылки можно просматривать чужие заказы с персональными данными клиентов (ФИО, номер телефона, адрес доставки). В данном случае злоумышленники подбирают идентификатор заказа и видят всю информацию по нему без авторизации», — пояснили аналитики, пишут «Известия».

Долю таких уязвимостей они оценили в 38%. Еще 26% — это недостатки алгоритмов защиты в использовании СМС при регистрации, авторизации или восстановлении пароля. Киберпреступники с помощью скрипта вводят чужие номера телефонов, и система рассылает тысячи СМС. А логистическая компания теряет средства, которые платит за СМС-верификацию.

Источник: Псковская Лента Новостей
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