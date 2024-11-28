Общество

Эксперт рассказал о непопулярных, но полезных функциях Telegram

Telegram уже давно перестал быть просто средством обмена сообщениями. Сегодня это кроссплатформенная экосистема со встроенными приложениями, собственной криптовалютой и множеством других функций. Приложение регулярно обновляется, становясь удобнее в использовании, однако многие возможности остаются неизвестными даже опытным пользователям. О наиболее интересных и полезных рассказал Дмитрий Кишилов, руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона.

Фото здесь и далее: МегаФон

В Telegram есть возможность отправлять сообщения так, чтобы собеседник не получил звуковое уведомление. Экранное уведомление появится на его устройстве, но без вибрации или звука, чтобы не отвлекать. Для этого нажмите и удерживайте кнопку отправки сообщения, а затем выберите опцию «Тихая отправка».

Еще одна полезная функция — возможность отправить сообщение по расписанию. Как и в случае с тихой отправкой, удерживайте кнопку отправки и выберите «Отправка по расписанию». Укажите дату и время, и сообщение будет доставлено в нужный момент. Это удобно, например, чтобы записать и отправить задачу или идею в рабочий чат в вечернее время, но доставится сообщение утром.

Для удобства управления многочисленными чатами и каналами Telegram позволяет организовать их по папкам. В настройках выберите пункт «Папки с чатами», создайте нужные категории и распределите чаты и каналы по папкам. Это поможет не терять важную информацию среди множества переписок.

Чтобы отправить изображение, GIF или видео, не нужно искать и скачивать контент заранее. Введите в строке сообщения команды @vid, @gif или @pic, а затем ключевое слово, чтобы найти нужный медиафайл и добавить его к сообщению.

Telegram радует не только функциональностью, но и развлекательными элементами. Например, в приложении есть мини-игры с использованием эмодзи. Например, отправьте смайлик с кубиком, чтобы сыграть в кости — выпадет случайное число, или используйте смайлик боулинга, чтобы попытаться выбить страйк. Также доступны игры с футбольным и баскетбольным мячом.

Эксперт назвал одну из ключевых функций, добавляющих дополнительный уровень безопасности — блокировка приложения с помощью пароля или биометрии. Это особенно полезно, если телефон иногда оказывается в руках ребенка, который может случайно отправить сообщения или совершить другие действия в приложении.