Общество

Проект псковички получил более 400 тысяч рублей на развитие усадьбы Строгановых

Фонд Потанина подвел итоги конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» сезона 2023/2024. Победителями стали 55 проектов из 32 регионов России. В их числе – инициатива жительницы Псковской области, которая получит поддержку на сумму 424 200 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда Потанина.

Фото: Юрий / Яндекс Карты

В рамках проекта «Княжьи Горки» Лариса Егорова из деревни Красные Горки организует цикл мероприятий, направленных на привлечение общественного внимания к усадьбе Строгановых в Княжьих Горках и повышение осведомленности о её исторической важности.

Всего интерес к конкурсу проявили 664 человека. Всего было подано 239 заявок из 49 регионов России. Почти половина из них, 110, – от участников Стипендиальной программы Владимира Потанина (от преподавателей, стипендиатов и финалистов стипендиального конкурса 2023/2024).

Больше всего победителей представляют программу «Эффективная филантропия» – 22, далее идут Стипендиальная программа Владимира Потанина (15), «Сила спорта» (12), «Музей без границ» (6).

Максимальный размер финансирования для победивших проектов – 500 000 рублей. Продолжительность проектов – от 3 до 12 месяцев.

В конкурсе могли принять участие победители всех программ Фонда с собственными инициативами, направленными на развитие культуры благотворительности и популяризацию концепции личной филантропии и альтруизма. Также Фонд расширил возможности участия для финалистов стипендиального конкурса 2023/2024 и предоставил заявителям возможность выбора формата инициатив. Важным были личная мотивация заявителя, востребованность инициативы целевой аудиторией и соответствие целям и задачам конкурса.