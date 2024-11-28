Общество

Работников МВД начнут штрафовать за нарушение прав мигрантов

В отношении сотрудников паспортно-визовых служб будут применяться штрафные санкции за задержки в предоставлении услуг, связанных с вопросами миграции. Наказание за затягивание сроков выдачи патентов и разрешений на ВНЖ пропишут в КоАП.

Законопроект, разработанный Правительством Российской Федерации, опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности 29 ноября 2022 года. Он будет касаться нарушения процедуры или затягивания сроков по выдаче трудовых патентов, оформления разрешений на временное проживание, фотографирования заявителей и так далее.

В соответствии с законопроектом, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй 5.63.2, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка оказания содействия в осуществлении отдельных полномочий при предоставлении государственных услуг и исполнении функций в сфере миграции, пишет «Парламентская газета».

Согласно законопроекту, за нарушение установленных сроков предоставления услуг будет предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В случае нарушения порядка взаимодействия между уполномоченной организацией и территориальным органом МВД, штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 до 1,5 тысяч рублей для иных работников.

За повторное правонарушение штраф может быть увеличен до 20-30 тысяч рублей для должностных лиц и до 5-10 тысяч рублей для иных работников. В качестве альтернативного наказания может быть применена дисквалификация на срок до шести месяцев.