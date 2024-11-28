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Общество

В России ужесточили наказание за утечки данных

30.11.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных. В Уголовном кодексе появилась отдельная статья о таких преступлениях, а для компаний введены оборотные штрафы за неоднократные утечки личной информации.

Введены новые штрафы за нарушение законодательства о защите персональных данных, пишет ТАСС.

В частности, за незаконную передачу личной информации и данных о здоровье граждан, а также за утечку биометрических данных установлены следующие размеры штрафов:

  • До 15 миллионов рублей за незаконную передачу личной информации и данных о здоровье; до 20 миллионов рублей за утечку биометрических данных.
  • Размер штрафа будет зависеть от количества пострадавших или объёма переданных данных.
  • За повторные утечки предусмотрены более строгие санкции.
  • Для юридических лиц введены оборотные штрафы в размере от 1% до 3% от выручки, но не менее 20 миллионов рублей и не более 500 миллионов рублей.

Также предусмотрены штрафы за неуведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных или об их утечке. За первое нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, за повторное — до 3 миллионов рублей.

За обработку персональных данных, которая не предусмотрена законодательством РФ или не соответствует заявленным целям, предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение — до 500 тысяч рублей.

Вводится уголовная ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу персональных данных.

Ранее за подобные действия предусматривалась ответственность по статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Однако в большинстве случаев виновные привлекались к административной ответственности.

Уголовная ответственность будет более строгой, если персональные данные касались несовершеннолетних, биометрических данных или сведений о состоянии здоровья.

Отягчающими обстоятельствами являются совершение преступления из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, причинение крупного ущерба, использование служебного положения, а также трансграничная передача данных.

Наиболее строгое наказание предусмотрено за совершение преступления организованной группой или если оно повлекло тяжкие последствия.

Также уголовная ответственность предусмотрена за создание и поддержание работы сайтов и программ, предназначенных для незаконного хранения и передачи персональных данных.

Теги: #утечка данных
Источник: Псковская Лента Новостей
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