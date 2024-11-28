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Общество

Врач назвала три безопасных способа разморозки мяса

01.12.2024 21:19|ПсковКомментариев: 0

Для того, чтобы предотвратить рост опасных бактерий во время разморозки, мясо и птицу нужно поместить в герметичный пакет и погрузить в холодную воду. Также для размораживания можно использовать холодильник или микроволновку. Об этом издаю  рассказала Лиана Вэнь, врач скорой помощи и эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Джорджа Вашингтона.

Наиболее безопасным, хотя и медленным, является размораживание мяса в холодильнике. Для этого необходимо поместить его в контейнер, чтобы предотвратить попадание сока на другие продукты. Вэнь отмечает, что обычно для разморозки каждых 2-2,5 кг мяса требуется 24 часа. Это значит, что крупные куски или тушки птиц нужно держать в холодильнике несколько дней.

Более быстрым вариантом выступает размораживание в воде. Мясо нужно завернуть в герметичный пакет и погрузить в холодную воду, меняя ее каждые 30 минут. На разморозку двух фунтов (около 900 граммов) мяса уйдет около часа.

Третий способ — использование микроволновой печи. Это самый быстрый безопасный метод размораживания продуктов. По словам Вэнь, важно помнить, что некоторые части мяса могут начать нагреваться в процессе разморозки, поэтому переходить к окончательной термической обработке следует сразу.

Эксперт также предупреждает, что не стоит оставлять мясо размораживаться на столешнице в теплой комнате, так как это создает благоприятные условия для быстрого роста бактерий, таких как сальмонелла, кишечная палочка, кампилобактер и листерия. Они могут проникать в пищевые продукты и размножаться, освобождая токсины, которые вызывают симптомы отравления, пишет «Газета.ру».

Источник: Псковская Лента Новостей
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