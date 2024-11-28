Общество

Один год исполнился Совету молодых литераторов Псковской области

1 декабря Совет молодых литераторов Псковской области отмечает один год с дня создания. В честь этой даты в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева прошло праздничное мероприятие, сообщает корреспондент «МК в Пскове».

«Сегодня мы попытаемся погрузить гостей в праздничную атмосферу Совета молодых литераторов», - отметила Ольга Бузницкая, руководитель Совета молодых литераторов Псковского регионального отделения Союза писателей России

Программа мероприятия включала выступления со стихами и прозой, а также рассказ об истории объединения. Гости праздника смогли не только насладиться прекрасной творческой программой, но и оставить пожелания для членов Совета молодых литераторов, сделать прекрасные фотографии на фоне стенда и принять участие в чаепитии с тортом. Кроме того, на мероприятии показали видео с поздравление со стороны участников объединения, которые поделились своими мыслями и чувствами.

Напомним, что Совет молодых литераторов Псковской области – это объединение молодых и талантливых авторов региона. Под наставничеством писателей старшего поколения они совершенствуют своё творчество и создают литературно пространство Псковской области.