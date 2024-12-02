Общество

Инвестор рассказал об эффективных стратегиях защиты накоплений

В современном мире, где финансовая нестабильность может произойти в любое время, безопасность сбережений приобретает особую значимость. Умение защитить свои накопления от инфляции, мошенничества и непредвиденных обстоятельств — это ключевой аспект финансового благополучия. Одна из самых распространенных стратегий защиты сбережений — это диверсификация. Не стоит хранить все свои средства на одном счету или в одном финансовом инструменте. Более детально о стратегиях защиты своих накоплений рассказал инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига инвесторов» Евгений Ходченков.

«Диверсификация активов. Не кладите все яйца в одну корзину. Инвестируйте в разные классы активов — акции, облигации, золото и даже криптовалюты. Например, вложив 100 000 рублей в индекс Мосбиржи в начале 2023 года, ваши активы могли вырасти на 20% к концу 2024 года. ОФЗ с фиксированной ставкой обеспечивают доходность 8-10% в год, что намного лучше, чем депозиты. Недвижимость. Если есть возможность, инвестируйте в жилье. В 2024 году средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 12%. Квартира за 5 млн рублей, купленная в начале 2023 года, сейчас стоит уже 5,6 млн. Надежный актив, даже в кризис», — рассказал Ходченков.

Он также отметил, что золото и другие драгметаллы. Золото — друг в кризис. В 2023 году цена на него выросла на 15%, а в октябре 2024 года достигла 2760,8 долларов за тройскую унцию. Это примерно 8851 рубль за грамм. «Покупая золото в слитках или монетах, вы защищаете свои накопления», - подчеркнул инвестор.

Финансовые инструменты с защитой от инфляции. Стоит искать ОФЗ с защитой от инфляции. Они обеспечивают доходность, опережающую уровень инфляции, до 10-12%. Это позволит сохранить капитал в трудные времена, пишет RuNews24.ru.

«Долгосрочные инвестиции. Не паникуйте из-за краткосрочных колебаний. Инвестиции с горизонтом 5-10 лет обычно приносят 10-15% годовых. Так что ваше терпение будет вознаграждено. Резервный фонд. Держите под рукой наличные на 3-6 месяцев ваших расходов. Это защитит от непредвиденных ситуаций и не даст продать активы в невыгодный момент», — пояснил эксперт.

Защита сбережений требует комплексного подхода и осознанного выбора стратегий, которые соответствуют финансовым целям и рисковым предпочтениям, продолжил он. «Следуя изложенным рекомендациям, вы сможете минимизировать риски и укрепить финансовую защиту, что поможет вам обеспечить стабильное будущее для вас и вашей семьи. Не забывайте, что вовремя принятые меры — это залог безопасности ваших средств», - заключил инвестор.