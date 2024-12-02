Общество

Акцию по сдаче крови организуют в Пскове в преддверии Дня добровольца

В преддверии Международного дня добровольцев, который отмечается 5 декабря, в Пскове запланирован целый ряд мероприятий, посвящённых поддержке добровольцев и их деятельности. Организатором выступает ресурсный центр добровольчества Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Одним из ключевых событий станет акция по сдаче крови, которая состоится 4 декабря с 8:30 до 10:30 на станции переливания крови. Желающие принять участие должны зарегистрироваться заранее на портале Добро.ру по ссылке.

5 декабря с 12:15 до 13:30 в Ледовом дворце пройдёт бесплатное массовое катание на коньках. Волонтёры смогут воспользоваться бесплатной арендой коньков. Регистрация доступна по ссылке.

Кроме того, в этот же день добровольцы получат возможность бесплатно посетить клуб виртуальной реальности Another World. Сеансы начнутся в 20:00 и 20:30, группы формируются по 15 человек. Регистрацию можно пройти здесь.

Дом молодёжи на улице Конная, дом 2 также присоединяется к празднованию. Здесь с 9:00 до 12:00 пройдут познавательные лекции от Всероссийского студенческого корпуса спасателей Псковской области, Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, а также лекции по экологии. Ресурсный центр добровольчества проведёт мастер-классы по кастомизации одежды и созданию новогодних украшений. Школьники смогут поучаствовать в мастер-классе от центра военно-спортивной подготовки «Воин».

В рамках празднования Дня добровольчества по городу будут курсировать брендированные автобусы, а в Детском парке откроется выставка «Заслуженный доброволец Псковской области».

Волонтеры смогут насладиться бесплатным кофе в «Кофейне на Великой» (улица Красноармейская, дом №2А) и кондитерской «Крем-брюле» (улица Леона Поземского, дом №9). Для получения угощения достаточно предъявить свой профиль волонтёра на платформе Добро.РФ.