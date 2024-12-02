Общество

Более 26 тысяч мест допобразования создали в Псковской области по нацпроекту

Более 26 тысяч новых мест дополнительного образования детей создано в Псковской области. Такое количество удалось сформировать с 2020 по 2024 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Работа велась по шести направленностям: техническое, естественно-научное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное, художественное и физкультурно-спортивное. При создании новых мест специалисты разрабатывают дополнительные общеобразовательные программы, закупают оборудование для их реализации, также проводится обучение педагогов.

Сейчас в регионе на современном оборудовании, приобретенном при поддержке нацпроекта, реализуется почти 570 дополнительных общеобразовательных программ, среди которых есть кружки робототехники, 3D-моделирования, программы, направленные на профориентацию, школьные театры, медицину и экологию, спорт, школьные музеи и туристические клубы.

Всего в проекте в этом году приняли участие образовательные организации 10 муниципалитетов, удалось создать 420 новых мест. Например, в этом году в Себежском районе и Печорах специалисты разработали две дополнительные образовательные программы, в том числе для школьного лесничества. В Островском и Псковском районах, Бежаницком муниципальном округе создано 7 дополнительных образовательных программ для школьных музеев и туристических клубов. Ряд муниципалитетов разработали программы для школьных театров. По технической направленности в этом году создано еще 10 программ, семь из которых по робототехнике, фотографии и созданию сайтов.

Напомним, по нацпроекту для развития региональных систем дополнительного образования детей был запущен электронный портал «Навигатор дополнительного образования». На ресурсе представлено детальное описание более 4 тысяч учебных программ всех федеральных, региональных, муниципальных и частных учреждений дополнительного образования сфер культуры, образования и спорта, которые работают на территории области. В описании дана не только исчерпывающая информация о самой образовательной программе, учебном заведении, его материально-технической базе, педагоге, а также ожидаемые результаты и перечень того, что потребуется для занятий.