Общество

Секреты драматургии раскроют псковичам на фестивале креативных индустрий «Плеск»

С 2 по 22 декабря в Пскове состоится образовательная программа фестиваля креативных индустрий «Плеск», организованная в рамках подготовки к форуму молодёжных креативных проектов «Вау-эффект». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по молодежной политике Псковкой области

В течение почти трех недель, с 2 по 22 декабря, участники фестиваля смогут посетить разнообразные мастер-классы и лекции.

Первый мастер-класс под названием «Секреты киноискусства» состоялся 2 декабря в Доме молодежи. Его провел Алексей Свиридов – режиссер кино, социальных и театральных проектов, актер, сценарист и преподаватель режиссуры. Он подчеркнул важность практических шагов для тех, кто хочет заниматься творчеством, отметив, что именно через практику можно понять, что действительно подходит каждому.

«Такие встречи, как сегодня, помогают ребятам найти ответы на внутренние вопросы. Уроки искусства открывают новые смыслы, помогая профессиональному самоопределению и формированию ценностей. Важно, чтобы ребята были воодушевлены и понимали, что могут стать ядром развития позитивного контента в медиапространстве России. Они могут создавать материалы и вносить свой вклад в изменения как в своей жизни, так и в окружающем мире. Мы всегда на связи и желаем, чтобы проект развивался и Псков стал лидером в медиапространстве», – сказал Алексей Свиридов.

Следующая лекция состоится 3 декабря в 12:00 в Доме молодежи. Ее тема – «Разработка интерактивных мероприятий в сфере креативных индустрий». Лекцию проведет Татьяна Афонина, федеральный эксперт грантовых конкурсов и руководитель волонтерской системы сохранения памяти и творческого наследия советских актеров театра и кино среди молодежи #ПроектНародныйАртист.

Также 4 декабря в 12:00 в библиотеке имени Каверина актриса, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры РФ Мария Оссовская прочитает лекцию на тему «Спектакль. С чего начать?».

10 декабря в 14:00 в Доме молодежи пройдет творческий мастер-класс «В театр через книгу» от Татьяны Жемчужной – актрисы, певицы, детского писателя, руководителя собственного театра и лауреата международных вокальных конкурсов.

Участниками мероприятий могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация доступна по ссылке.

Программа реализуется в рамках проекта «Регион для молодых» при поддержке Росмолодежи.