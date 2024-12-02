Общество

200 активных волонтёров отберут на мероприятии «Доброволец Псковской области»

Ежегодное итоговое добровольческое мероприятие «Доброволец Псковской области» состоится в областном центре 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по молодежной политике.

Видео: комитет по молодежной политике Псковской области

«Это важное событие в сфере благотворительности и НКО станет площадкой для развития культуры взаимопомощи и неравнодушия. Мероприятие пройдёт в региональном Доме молодёжи», - отметили в комитете.

На встрече соберутся представители социально ориентированных НКО, штабов «Мы вместе», «Добро.Центров», участники гуманитарных миссий и бизнес-сообщества.

Будут отобраны около 200 волонтёров, проявивших активность на платформе «Добро.РФ».

В завершение мероприятия состоится награждение самых активных волонтёров и добровольческих организаций региона за работу в 2024 году.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.