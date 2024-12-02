Общество

«Кузница»: Что дает введение дизайн-кода? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 декабря. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Внешний облик города – это как внешний вид человека: один выглядит моложаво и ухоженно в солидном возрасте, а другой – небрежен и неаккуратен при всей своей молодости. Чтобы город производил позитивное впечатление на горожан и туристов, недостаточно хорошей системной уборки, хотя она, безусловно, важна. Нужно убрать с улиц так называемый «визуальный шум». Какие можно назвать промежуточные результаты введения дизайн-кода? Привык ли псковский бизнес к новым условиям? Насколько в настоящее время администрация прорабатывает дизайн-код в части внешнего вида нестационарных торговых объектов?

Эти и многие другие вопросы в деталях и подробностях Любовь Кузнецова разобрала с заместителем главы администрации города Пскова Андреем Ульяновым.