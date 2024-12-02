Общество

Председателем регионального профсоюза образования переизбрана Наталья Горбачева

Председателем Псковской областной организации Профсоюза работников образования и науки РФ вновь избрана Наталья Горбачева. Такое решение большинством голосов принято в ходе 10-й отчетно-выборной конференции профсоюза 3 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Голосование проходило в открытом формате. Для избрания на должность была выдвинута одна кандидатура в лице Натальи Горбачевой.

На конференции присутствовали 44 делегата из 45. Решение переизбрать Наталья Горбачеву было принято единогласно.

«Спасибо за доверие, коллеги. Все, кто сидит в этом зале, это люди с хорошим диагнозом. Они учатся всю жизнь. Я торжественно обещаю, что путь остаётся один, профсоюзный. Мы будем вместе решать наши проблемы. Спасибо вам», - обратилась к коллегам Наталья Горбачева.

Наталья Горбачева родилась в городе Пскове 5 июля 1956 года. В 1977 году окончила физико-математический факультет Псковского педагогического института имени С. М. Кирова. С 1977 по 1979 год — учитель школы-интерната №1 в Пскове. С 1979 по 2003 год — учитель гуманитарного лицея в Пскове. С 27 августа 2003 года занимала должность заместителя председателя Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ. С 2013 года назначена руководителем профсоюза. С 2021 по 2024 год возглавляла Общественную палату Псковской области.