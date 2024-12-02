Общество

До -5 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 4 декабря

Гололедица ожидается на дорогах на территории Псковской области 4 декабря, сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха по области прогнозируется от 0 до -5 градусов, а днем от -2 до +2 градусов. Ночью в большинстве районов небольшие осадки, местами умеренные, в виде мокрого снега, переходящего в снег. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами налипание мокрого снега на провода.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.